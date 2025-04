Drammatico salvataggio a Mercogliano | Vigili del Fuoco soccorrono una cagna gravida in un canale di scolo

Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in Via Traversa Torelli di Mercogliano per soccorrere una cagna gravida in evidente difficoltà, segnalata all’interno di un canale di scolo. 🔗 Avellinotoday.it - Drammatico salvataggio a Mercogliano: Vigili del Fuoco soccorrono una cagna gravida in un canale di scolo Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, intorno alle ore 19:00, una squadra deideldi Avellino è intervenuta in Via Traversa Torelli diper soccorrere unain evidente difficoltà, segnalata all’interno di undi. 🔗 Avellinotoday.it

