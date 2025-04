Dovete uscire The Couple l’annuncio di Ilary Blasi sulla coppia eliminata

Couple dopo una settimana di pausa forzata. Il reality show di Ilary Blasi era stato sospeso a causa della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, ma nelle ultime ore la conduttrice ha presentato la terza puntata che ha decretato anche la prima eliminazione di una coppia.Infatti, tramite il televoto del pubblico, The Couple ha perso una coppia che ha dovuto accettare l’eliminazione e anche la rinuncia al sogno di vincere un milione di euro. Una decisione che ha ovviamente deluso coloro che sono stati mandati via, mentre l’altra coppia ha tirato un bel sospiro di sollievo.Leggi anche: “Quei due stanno insieme”. The Couple, scoppia l’amore inaspettato tra i due concorrentiThe Couple, prima eliminazione: quale coppia è andata viaIn ballottaggio per l’eliminazione da The Couple c’erano due coppie: quella composta da Elena Barolo e Thais Wiggersi e quella formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. 🔗 Nella serata del 28 aprile è tornato Thedopo una settimana di pausa forzata. Il reality show diera stato sospeso a causa della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, ma nelle ultime ore la conduttrice ha presentato la terza puntata che ha decretato anche la prima eliminazione di una.Infatti, tramite il televoto del pubblico, Theha perso unache ha dovuto accettare l’eliminazione e anche la rinuncia al sogno di vincere un milione di euro. Una decisione che ha ovviamente deluso coloro che sono stati mandati via, mentre l’altraha tirato un bel sospiro di sollievo.Leggi anche: “Quei due stanno insieme”. The, sl’amore inaspettato tra i due concorrentiThe, prima eliminazione: qualeè andata viaIn ballottaggio per l’eliminazione da Thec’erano due coppie: quella composta da Elena Barolo e Thais Wiggersi e quella formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. 🔗 Caffeinamagazine.it

