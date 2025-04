Dove vedere in tv la Classica di Francoforte 2025 | orari programma streaming

Classica di Francoforte, nota anche come Eschborn-Frankfurt am Main. La gara tedesca, giunta alla sua 62esima edizione, collega le due città teutoniche con un percorso di 198.7 chilometri. L'anno scorso la vittoria è stata conquistata dal belga Maxim Van Gils, al termine della volata. Grandi favoriti per l'edizione 2025 sono l'elvetico di Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ed il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick).PERCORSO Il percorso non subisce particolari modifiche rispetto alle edizioni passate con partenza da Eschborn ed arrivo a Francoforte dopo ben 198.7 chilometri. Dopo 9 chilometri si passerà per la prima volta sul traguardo affrontando la prima ascesa di Feldberg (11.1 chilometri ad una pendenza media del 4,9%). Successivamente verrà affrontata due volte la salita di Mammolshain (2.

