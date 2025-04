Dove vedere in tv Civitanova-Trento gara-2 finale Superlega volley 2025 | orario programma streaming

Trento nella serie di finale di Superlega di volley ed è già tempo di gara2 all’Eurosuole Forum, con Trento che vuole costruirsi l’opportunità del doppio “match ball” interno e Civitanova che vuole raddrizzare la serie, cambiando volto e pelle rispetto a gara1. Quello che si è visto domenica a Trento è stato in qualche modo condizionato da ciò che è accaduto in precedenza: i trentini che hanno avuto circa dieci giorni per preparare questo match e Civitanova che alle prime ore del mattino di venerdì è rientrata dalla battaglia sul campo di Perugia in gara5 della semifinale, Dove aveva speso un’enormità di energie fisiche e mentali.I playoff sono questo: situazioni che cambiano in fretta e l’impressione è che in gara2 qualcosa possa variare, non solo perché si gioca in casa di Civitanova ma per l’approccio alla partita che potrà avere una Lube più riposata e di conseguenza meno fallosa e più efficace soprattutto nei fondamentali di attacco. Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Trento, gara-2 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Si riparte dall’1-0 pernella serie dididied è già tempo di2 all’Eurosuole Forum, conche vuole costruirsi l’opportunità del doppio “match ball” interno eche vuole raddrizzare la serie, cambiando volto e pelle rispetto a1. Quello che si è visto domenica aè stato in qualche modo condizionato da ciò che è accaduto in precedenza: i trentini che hanno avuto circa dieci giorni per preparare questo match eche alle prime ore del mattino di venerdì è rientrata dalla battaglia sul campo di Perugia in5 della semiaveva speso un’enormità di energie fisiche e mentali.I playoff sono questo: situazioni che cambiano in fretta e l’impressione è che in2 qualcosa possa variare, non solo perché si gioca in casa dima per l’approccio alla partita che potrà avere una Lube più riposata e di conseguenza meno fallosa e più efficace soprattutto nei fondamentali di attacco.

