Thesocialpost.it - “Dov’è mia sorella”. Tragedia funivia, l’unico sopravvissuto si sveglia dal coma: parole strazianti

Janan?». Sono queste le primepronunciate da Thabet Suliman, 23 anni, non appena si è rito dal. Il giovane, unicoal disastro delladel Monte Faito, non sa ancora che laJanan, insieme ad altri tre passeggeri, non ce l’ha fatta. Thabet è stato sedato per una settimana, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni. Il fratello maggiore, Mohammed, ha cercato di proteggerlo dalla verità, spiegandogli con cautela cosa è successo quel tragico giorno.L’incidente ha lasciato segni profondi non solo nel fisico, ma anche nell’anima. Il ragazzo, che studia Ingegneria, avrà bisogno di un lungo percorso di recupero. Oltre alle cure mediche, sarà affiancato da un supporto psicologico per affrontare il trauma e il lutto devastante. Il risveglio è avvenuto sabato 26 aprile 2025, ma il cammino verso la consapevolezza sarà lento e doloroso. 🔗 Thesocialpost.it