Douglas Luiz un tifoso Juve lo provoca sui social | lui risponde

Douglas Luiz che risponde a un utente su Instagram. Il tifoso della Juve gli scrive: "Ma sei venuto a Torino per mettere i post su Instagram o per giocare?". Pronta la replica del giocatore brasiliano: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare", scrive l'ex Aston Villa, oggi alla Juventus."Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: 'Oh, Douglas non è in forma'. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori MD (centrocampisti, ndr) della Premier League.

