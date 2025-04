Douglas Luiz si sfoga | “I miei infortuni alla Juve non sono normali Ora rispondete a una domanda”

alla Juventus. Ma per Douglas Luiz questa è stata un'annata orrenda. Appena 483 minuti giocati in Serie A. Sui social ha parlato dei suoi infortuni e delle tante panchine. 🔗 Il centrocampista era arrivato in pompa magnantus. Ma perquesta è stata un'annata orrenda. Appena 483 minuti giocati in Serie A. Sui social ha parlato dei suoie delle tante panchine. 🔗 Fanpage.it

