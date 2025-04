Douglas Luiz Juve Tuttosport lo sfogo social ha irritato il club! Dalle possibili conseguenze disciplinari al futuro sempre più in bilico | cosa succede adesso

Douglas Luiz Juve (Tuttosport), lo sfogo social ha irritato il club: tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampistaLo sfogo di Douglas Luiz sta avendo e avrà delle ripercussioni. È questo quanto filtra secondo Tuttosport che ha analizzato la situazione dopo la polemica sui sociale del centrocampista della Juve.I dirigenti non sarebbero affatto contenti del gesto del brasiliano: i panni sporchi si lavano in famiglia. Nei prossimi giorni potrebbero essere valutate delle conseguenze disciplinari per le parole di Douglas Luiz che sembravano riferite all’ex tecnico bianconero Thiago Motta. futuro? Servirà un’offerta congrua per vendere subito il brasiliano ma, in caso contrario, dovrebbe restare ancora a Torino. .com 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve (Tuttosport), lo sfogo social ha irritato il club! Dalle possibili conseguenze disciplinari al futuro sempre più in bilico: cosa succede adesso ), lohail: tutti gli aggiornamenti suldel centrocampistaLodista avendo e avrà delle ripercussioni. È questo quanto filtra secondoche ha analizzato la situazione dopo la polemica suie del centrocampista della.I dirigenti non sarebbero affatto contenti del gesto del brasiliano: i panni sporchi si lavano in famiglia. Nei prossimi giorni potrebbero essere valutate delleper le parole diche sembravano riferite all’ex tecnico bianconero Thiago Motta.? Servirà un’offerta congrua per vendere subito il brasiliano ma, in caso contrario, dovrebbe restare ancora a Torino. .com 🔗 Juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

