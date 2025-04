Douglas Luiz alza la voce | Ho scelto la Juve col cuore Io fuori forma? Ci sono così tante cose che potrebbero aver causato ciò che preferisco non commentare

Douglas Luiz alza la voce: la risposta sui social del centrocampista brasiliano a un tifoso della Juventus che lo aveva ripreso nelle scorse oreNelle scorse ore il centrocampista della Juve Douglas Luiz ha risposto a un tifoso su Instagram che l’aveva così apostrofato: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?». Di seguito la risposta dell’ex Aston Villa.Douglas Luiz – «Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: “Oh, Douglas non è in forma”. 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz alza la voce: «Ho scelto la Juve col cuore. Io fuori forma? Ci sono così tante cose che potrebbero aver causato ciò che preferisco non commentare» la: la risposta sui social del centrocampista brasiliano a un tifoso dellantus che lo aveva ripreso nelle scorse oreNelle scorse ore il centrocampista dellaha risposto a un tifoso su Instagram che l’avevaapostrofato: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?». Di seguito la risposta dell’ex Aston Villa.– «Nonvenuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che lesiano diverse.venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mioquandoarrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: “Oh,non è in”. 🔗 Juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, non ci sono buone notizie: il brasiliano alza bandiera bianca per l’Inter e… I possibili tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, non ci sono buone notizie: il brasiliano alza bandiera bianca per l’Inter e… I possibili tempi di recupero del centrocampista Non arrivano buone notizie sul fronte Douglas Luiz che, come anticipato ieri da Juventusnews24, non ha sostenuto l’ultimo allenamento con i bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista brasiliano, che ha sofferto un affaticamento muscolare, deve alzare bandiera bianca per l’Inter e sarà valutato per il Psv, anche se i giorni per recuperare completamente sono davvero pochi e non è detto ... 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Le nuove costruzioni. La Querce alza la voce. Confronto in Comune - È convocata per lunedì la seduta congiunta delle Commissioni 3 e 4. L’appuntamento è alle 10.45 nel salone consiliare, all’ordine del giorno il piano di lottizzazione e la conseguente cementificazione della frazione de La Querce. Dopo l’abbattimento dei 47 tigli di via Firenze a La Macine, che aveva suscitato forti polemiche la scorsa estate, il tema della tutela ambientale torna nel dibattito pubblico. 🔗lanazione.it

“Non è mai stato facile”: il messaggio di Douglas Luiz che spaventa la Juventus, ecco la verità - Douglas Luiz è tornato tra i convocati ... Quel che è certo è che Luiz ha voluto far sentire la sua voce, mettendo sul tavolo un sentimento che chiede di essere ascoltato. 🔗msn.com

Juventus, torna Douglas Luiz: ultima chiamata per il brasiliano - Douglas Luiz è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio al bicipite femorale. Nella Juventus di Igor Tudor ci sarà spazio per il centrocampista brasiliano? La stagione di Douglas Luiz alla Juventus è ... 🔗calciostyle.it

Infortunio Douglas Luiz, il brasiliano torna in gruppo! Novità sulle condizioni del centrocampista a tre giorni da Roma-Juve. Ultimissime - Infortunio Douglas Luiz, il brasiliano torna in gruppo ed è dunque recuperato per il big match di Roma. Le ultime Come appreso da Juventusnews24, anche Douglas Luiz è tornato ad allenarsi in gruppo. 🔗juventusnews24.com