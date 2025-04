Dottoranda in Fisica dell’Università di Pisa vince concorso nazionale di narrativa ' Sulle vie della parità'

Dottoranda in Fisica dell'Università di Pisa e allieva della professoressa Marilù Chiofalo, è risultata vincitrice ex aequo della Sezione C – Narrazioni del XII concorso nazionale 'Sulle vie della parità', promosso da Toponomastica Femminile in collaborazione con il Premio.

La scienza accende San Sisto: al via l'ultimo appuntamento di VideoScience dell'Università di Perugia - Ultimo atto per VideoScience, il progetto dell'Università di Perugia che da settimane porta la ricerca fuori dai laboratori. Giovedì 10 aprile, la rassegna si sposta a San Sisto per il ciclo conclusivo di videomapping intitolato Cambiamenti globali. Le proiezioni animeranno le serate fino al 14... 🔗perugiatoday.it

Shock all'Aquila: frase omofoba trovata sui muri dell'università - L'Aquila - Un episodio inquietante ha scosso la comunità accademica dell'Università degli Studi dell'Aquila: una frase omofoba è stata scoperta sui muri del Dipartimento di Scienze Umane. La scritta, che recita "Gay nei forni", è stata denunciata da Giuliana Ciccarella, responsabile dell'Unione Giovani di Sinistra Abruzzo, che ha espresso profonda indignazione per l'accaduto. Il Rettore Edoardo Alesse ha condannato fermamente l'atto, sottolineando che "la scritta omofoba imbratta non solo le pareti del nostro ateneo, ma soprattutto la memoria delle persone omosessuali che subirono la ... 🔗abruzzo24ore.tv

Inaugurato da Letta l'anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale - L'Università del Piemonte Orientale ha inaugurato oggi, giovedì 13 febbraio, l'anno accademico 2024/2025. La cerimonia si è tenuta come da tradizione al Teatro Civico di Vercelli e ha avuto come ospite d'onore il professor Enrico Letta, decano della School of Politics, Economics and Global... 🔗novaratoday.it

