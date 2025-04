Lanazione.it - Dottoranda di Unipi vince il concorso nazionale di narrativa "Sulle vie della parità"

Pisa, 29 aprile 2025 – Vittoria Stanzione,in Fisica dell’Università di Pisa e allievaprofessoressa Marilù Chiofalo, è risultata vincitrice ex aequoSezione C – Narrazioni del XIIvie, promosso da Toponomastica Femminile in collaborazione con il Premio Italo Calvino. Toponomastica femminile indice ogni anno ilvie, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ad atenei e centri di formazione, per riportare alla luce la presenza di donne significative per la storia e la cultura del Paese. Il suo racconto breve, intitolato “Penelope dei quanti”, pubblicato sulla rivista “Vitamine Vaganti”, rilegge il mito classico di Penelope attraverso una lente scientifica e simbolica, fondendo mito greco e fisica quantistica in una narrazione fantastica e allegorica. 🔗 Lanazione.it