Doppietta poi il delirio Ho ancora nelle orecchie il boato dello stadio

Doppietta realizzata il 17 ottobre 1976 nel derby con la Sambenedettese. Aveva esordito in Serie A con la maglia del Torino e durante l'estate fu chiamato dal Presidentissimo Costantino Rozzi mentre era in vacanza. Rozzi lo convinse a trasferirsi all'Ascoli dove poi è rimasto per tre anni.Quadri che ricordo ha di quel derby?"Iniziai in panchina con la maglia numero 13 sulle spalle. Un segno del destino, un portafortuna, perché poi Ambu dovette uscire a causa di un infortunio per fortuna di lieve entità ed entrai al suo posto.

