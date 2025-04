Dopo sette anni di battaglia contro la sclerosi multipla Selma Blair fa sapere di non avere più ricadute

Vanityfair.it - Dopo sette anni di battaglia contro la sclerosi multipla, Selma Blair fa sapere di non avere più ricadute L'attrice americana ha confermato di essersi lasciata alle spalle il peggio. «Per così tanto tempo ero talmente stanca per via della malattia che il mio unico obiettivo era quello di arrivare a fine giornata. Ma da un anno mi sento davvero bene» 🔗 Vanityfair.it

Alatri, consegnati sette alloggi Erp dopo anni di attesa - Giovedì 3 aprile presso il Palazzo Comunale di Alatri, sono stati consegnati sette alloggi di Edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto in graduatoria durante una seduta pubblica alla quale hanno partecipato il Sindaco Maurizio Cianfrocca, il commissario straordinario dell’Ater di... 🔗frosinonetoday.it

Revoca confisca Annunziata, restituiti beni per 215 milioni di euro dopo anni di battaglia legale - Dopo una lunga odissea giudiziaria durata quasi un decennio, l’imprenditore Alfonso Annunziata vede riconosciuta la sua innocenza. La sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria ha revocato la confisca dei suoi beni, disposta nel 2016, e ne ha ordinato la restituzione per un... 🔗reggiotoday.it

Uomo di 59 anni muore in ospedale dopo un aneurisma non diagnosticato. Due dottoresse accusate di omicidio colposo. La battaglia della famiglia. Lo spinoso caso ad Aprilia - Un mal di testa fortissimo che ha segnato la vita di un uomo. Così iniziò la vicenda che ha portato due dottoresse dell’ospedale “Città di Aprilia” ad essere indagate per omicidio colposo. Un errore diagnostico che, secondo la famiglia, è stato determinante per la tragica morte dell’uomo. La diagnosi errata: un mal di testa ignorato Il paziente, un 59enne, residente a Latina, si trovava a giocare a golf l’8 dicembre 2019 quando un dolore acuto alla testa lo colpì all’improvviso. 🔗dayitalianews.com

