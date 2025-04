Dopo Reggio Calabria Street Food Fest in città continua la Primavera Reggina

Quattro giorni di festa quelli del Reggio Calabria Street Food Fest, nei quali, cittadini e turisti hanno avuto l'opportunità di assaporare specialità gastronomiche di assoluta qualità, ma soprattutto, si sono lasciati coinvolgere in un viaggio entusiasmante, tra tradizione, novità, musica.

Dopo la delusione ci si consola con i dati: oltre 12 mila i sostenitori di Reggio Calabria Capitale della cultura - Nonostante la delusione per non essere riusciti a ottenere il titolo di Capitale della cultura 2027, resta il dato positivo relativo alla partecipazione e al sostegno dei tantissimi reggini e non amanti della città che hanno votato per Reggio Calabria; la campagna in sostegno della candidatura... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria Street Food Fest: si accendono i riflettori della manifestazione da "gustare" - Al via domani, giovedì 24 aprile, sul lungomare monumentale Italo Falcomatà, la prima edizione del "Reggio Calabria Street Food Fest". La manifestazione è promossa da Eventivamente, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. In quanto manifestazione... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria Street food Fest: sul lungomare è in arrivo un carico di sapori e bontà - Reggio Calabria Street food Fest è pronta a invadere il lungomare mettendo in mostra le specialità enogastronomiche reggine con un grande ritorno in termini d’immagine ed economia per l’intero comprensorio. La Città metropolitana, infatti, ha deciso di investire su un evento già sperimentato... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria, un cittadino sullo Street Food: “vi racconto la mia esperienza terribile” - Reggio Calabria, un cittadino ha inviato a StrettoWeb una lettera per testimoniare quanto ha vissuto ieri sera allo Street Food sul Lungomare ... 🔗strettoweb.com

Reggio. Si chiude il sipario sullo Street Food Festival - Un evento che ha lasciato il segno. Solo così di può definire la prima edizione del Reggio Calabria Street Food Fest. Per quattro giorni il lungomare Falcomatà si è trasformato in un vero e proprio vi ... 🔗informazione.it

Reggio Calabria Street Food Fest, successo travolgente: migliaia sul lungomare per la prima edizione - Gastronomia, spettacoli e promozione del territorio: premiati i migliori street fooder, Falcomatà e Versace promettono nuove edizioni ... 🔗msn.com