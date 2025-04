Dopo la marcia indietro di Trump sui dazi auto il primo a ringraziare è John Elkann

dazi sulle auto, Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi per dare respiro alle aziende del settore. «Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione, è a breve termine», ha dichiarato il presidente USA, auspicando a un ritorno delle catene di produzione su terra americana. Anche se le tariffe del 25% sulle vetture importate negli Stati Uniti continueranno, l’ordine previene che dazi aggiuntivi, come quelli sull’acciaio e l’alluminio, si sommino. Ma rivede anche le tariffe sui componenti, che entreranno in vigore il 3 maggio: i costruttori che producono e vendono negli Usa possono ottenere alcuni rimborsi, anche fino al 3,75% del valore della vettura. Le modifiche entreranno in vigore sabato. Quindi potrebbe esserci comunque un aumento dei prezzi delle auto nuove e usate di migliaia di dollari e un aumento del costo delle riparazioni e dei premi assicurativi. 🔗 Menosulle, Donaldha firmato due ordini esecutivi per dare respiro alle aziende del settore. «Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione, è a breve termine», ha dichiarato il presidente USA, auspicando a un ritorno delle catene di produzione su terra americana. Anche se le tariffe del 25% sulle vetture importate negli Stati Uniti continueranno, l’ordine previene cheaggiuntivi, come quelli sull’acciaio e l’alluminio, si sommino. Ma rivede anche le tariffe sui componenti, che entreranno in vigore il 3 maggio: i costruttori che producono e vendono negli Usa possono ottenere alcuni rimborsi, anche fino al 3,75% del valore della vettura. Le modifiche entreranno in vigore sabato. Quindi potrebbe esserci comunque un aumento dei prezzi dellenuove e usate di migliaia di dollari e un aumento del costo delle riparazioni e dei premi assicurativi. 🔗 Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dopo la marcia indietro di Trump, Piazza Affari apre in forte rialzo - MILANO (ITALPRESS) – Apertura molto positiva per Piazza Affari in avvio di seduta, dopo l’annuncio della pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L’indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Groenlandia, Trump: «Dobbiamo averla, ne abbiamo bisogno da un punto di vista difensivo e offensivo». Le frasi dopo la marcia indietro sulla visita dei Vance - Trump vuole la Groenlandia. E rilancia. Alla vigilia della visita del vice presidente JD Vance, Donald Trump rialza la tensione con la Groenlandia. «Dobbiamo averla», ha detto il... 🔗ilmessaggero.it

Tre lezioni dalla marcia indietro di Trump sui dazi - Dopo una settimana di tensioni e instabilità dei mercati globali, il presidente statunitense ha mostrato tutti i limiti di una leadership basata sui giochi di forza, che il mondo comincia a osservare con crescente diffidenza. Leggi 🔗internazionale.it

Cosa riportano altre fonti

Rimborsi per le auto e meno dazi, Trump fa marcia indietro - Mentre annuncia nuovi incentivi sui dazi auto, Trump prova a rilanciare la produzione con rimborsi a tempo, ma costi e tempi per riportare le filiere negli Usa restano un rebus ... 🔗quifinanza.it

Dazi, marcia indietro di Trump: "Powell? Non voglio licenziarlo". Prove di pace con la Cina - Dopo che il Fondo monetario internazionale ha annunciato una brusca frenata dell'economia mondiale, il presidente americano usa toni più cauti nei confronti del governatore della Fed Trump: "Powell? N ... 🔗msn.com

Borse, Trump fa di nuovo marcia indietro su dazi e Powell. Tornano ovunque gli acquisti, pur cauti - Impossibile per i mercati trattenere l'euforia dopo una serie di notizie distensive su dazi, politica monetaria e Ucraina. Resta tuttavia l'inquietudine per i continui voltafaccia del presidente Usa. 🔗msn.com