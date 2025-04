Dopo George Clooney Trump se la prende pure con la moglie Amal | Non può più tornare negli Usa

Amal Alamuddin, avvocata, attivista per i diritti umani e moglie di George Clooney dal 2014, rischia di essere vittima delle sanzioni americane volute dal presidente Donald Trump che di recente si è scagliato contro l’attore per le sue dichiarazioni sulla divisione dei poteri che negli Usa sarebbe a rischio. Secondo quanto afferma il F. 🔗 Milleunadonna.it - Dopo George Clooney, Trump se la prende pure con la moglie Amal: “Non può più tornare negli Usa” Alamuddin, avvocata, attivista per i diritti umani edidal 2014, rischia di essere vittima delle sanzioni americane volute dal presidente Donaldche di recente si è scagliato contro l’attore per le sue dichiarazioni sulla divisione dei poteri cheUsa sarebbe a rischio. Secondo quanto afferma il F. 🔗 Milleunadonna.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Non mi interessa quello che dice Donald Trump. Piacergli non è il mio lavoro, il mio lavoro è provare a dire la verità”: parla George Clooney - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Così Donald Trump su George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

George Clooney, l'attacco di Donald Trump: "Star di seconda categoria ed esperto di politica fallito" - Dopo i commenti ficcanti dell'attore, il Presidente degli Stati Uniti non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di replicare Donald Trump ha preso di mira l'attore e importante attivista democratico George Clooney, attaccando la sua intervista al programma televisivo statunitense 60 Minutes. Il premio Oscar ha partecipato alla trasmissione per promuovere il suo debutto a Broadway, la versione teatrale del film Good Night, and Good Luck, in cui interpreta il giornalista veterano Edward R. 🔗movieplayer.it

George Clooney critica lo stato della libertà di espressione negli Usa, Donald Trump lo attacca: «Star di serie B e politologo fallito» - L'attore in un'intervista alla Cbs ha denunciato le condizioni della libertà di espressione e di stampa negli Stati Uniti, il presidente dal suo social Truth è passato al contrattacco 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Amal Clooney nel mirino di Trump: rischio sanzioni e addio agli Usa per la moglie di George; Amal Clooney, per Trump è lei la nemica numero 1; Perché la moglie di George Clooney Amal Alamuddin è nella lista nera di Trump: a rischio l'ingresso negli Usa; George Clooney, la moglie nel mirino di Trump? Cosa rischia e perché | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Amal Clooney nuovo “nemico numero 1” di Donald Trump (dopo il marito George Clooney) - Per aver collaborato all’indagine della Corte Penale Internazionale contro il premier israeliano, l’avvocata per i diritti umani potrebbe subire il congelamento dei beni e il divieto di ingresso negli ... 🔗msn.com

Amal Clooney bandita dagli Stati Uniti: ecco perché è nel mirino di Trump - L’avvocatessa dei diritti umani Amal Clooney, moglie di George Clooney, è finita nel mirino dell’amministrazione Trump a causa del suo coinvolgimento nelle indagini internazionali sulla guerra a Gaza. 🔗msn.com

Amal Clooney nella lista nera di Trump: rischia il divieto di ingresso negli Stati Uniti - L’avvocata dei diritti umani e moglie di George Clooney rischia sanzioni dal governo Trump per aver avuto un ruolo chiave nell'emissione del mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin ... 🔗iodonna.it