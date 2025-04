Dopo 34 anni i treni tornano a fermarsi a Calliano

Calliano. Da quel momento la fermata sarà attiva per 42 treni al giorno nei feriali (21 più 21 nelle due direzioni), che a regime. 🔗 Trentotoday.it - Dopo 34 anni i treni tornano a fermarsi a Calliano Saranno il regionale 16656 Verona-Bolzano con fermata alle 6.12 e il 16653 Trento-Verona delle 6.20 ad inaugurare domani, mercoledì 30 aprile, la nuova stazione di. Da quel momento la fermata sarà attiva per 42al giorno nei feriali (21 più 21 nelle due direzioni), che a regime. 🔗 Trentotoday.it

