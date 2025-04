Donnarumma torna in Serie A | sgarbo al Milan e colpo di scena

Donnarumma può dire addio al Paris Saint Germain e per lui si possono spalancare le porte del ritorno in Serie A. Che sgarbo ai suoi tifosi del Milan, la notizia rappresenta un vero e proprio colpo di scena.Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei portieri migliori della sua generazione. Senza alcuna ombra di dubbio. Sia con la maglia del Milan che con quella del Paris Saint Germain ha dimostrato, infatti, di essere di una stoffa del tutto fuori dal comune. Pur non essendo raffinatissimo, come invece oggi molti allenatori chiedono, con la palla tra i piedi, tra i pali è davvero fenomenale. Non a caso a Parigi, nonostante le critiche non lo risparmiano praticamente mai, è diventato ormai di recente una autentica colonna.

Donnarumma torna in Serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro - Il portiere italiano verso un clamoroso ritorno, le sue parole non lasciano dubbi: la situazione e il club interessato. Il futuro del portiere della Nazionale italiana non è così certo come potrebbe sembrare. La partita, poi, persa, dall’Italia contro la Germania qualche sera fa ha lasciato un indizio non di poco conto a riguardo. Donnarumma torna in serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro (LaPresse) tvplay. 🔗tvplay.it

Donnarumma torna in Serie A: la mossa a sorpresa del Milan - Si intrecciano nuovamente le strade di Donnarumma e dei rossoneri, così il portiere della Nazionale può tornare in Serie A Nonostante in questa stagione le squadre italiane, in Europa, stiano trovando non poche difficoltà, il nostro campionato sembra aver recuperato, rispetto al passato, un po’ di appeal quanto ad attrattiva per calciatori di un certo calibro. Così, in vista dell’estate, sono numerose le piste di mercato interessanti che riguardano la Serie A. 🔗rompipallone.it

Donnarumma torna in Serie A: arriva la conferma definitiva - Donnarumma torna in Serie A: il portiere del Psg è tentato da un club italiano. Arriva la conferma definitiva sulla questione La sua esperienza all’estero l’ha fatta. E chissà, magari anche per lui adesso è arrivato il momento di tornare in Italia, nel suo Paese. Donnarumma, capitano della nazionale e portiere del Psg, ha un contratto in scadenza con i francesi nel 2026: lo stesso, ancora, non è stato rinnovato e quindi alla fine della stagione ci potrebbero essere un po’ di squadre interessate. 🔗ilveggente.it

Donnarumma in Serie A, quadriennale da 32 milioni: che ritorno - Gigio Donnarumma sta vivendo una stagione importante al PSG ma a fine anno le cose potrebbero cambiare. Spunta il ritorno in Serie A A dispetto di una stagione con tanti momenti estremamente ... 🔗diregiovani.it

Donnarumma torna in Italia, ci siamo: contratto di 4 anni! - Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in estate per fare ritorno in Serie A: il club ha già pronto un super contratto ... l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale. Donnarumma torna in Italia, ci ... 🔗calcionow.it

Donnarumma torna in Serie A: arriva la conferma definitiva - Donnarumma torna in Serie A: il portiere del Psg è tentato da un club italiano. Arriva la conferma definitiva sulla questione La sua esperienza all’estero l’ha fatta. E chissà, magari anche per lui ... 🔗ilveggente.it