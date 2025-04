Donnarumma insuperabile il PSG batte l’Arsenal e vede la finale Champions

finale di Monaco di Baviera in Champions League. Dopo aver eliminato senza particolari difficoltà il Real Madrid, l’Arsenal ospita oggi il Paris Saint-Germain a Londra nell’andata delle semifinali di Champions League. Reduci dal pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace, i Gunners sono pronti a rimettersi il vestito di gala per cercare una nuova impresa europea.Cronaca Arsenal-Psg (LaPresse) – Calciomercato.itPer riuscirci, Mikel Arteta dovrà far fronte ad un’emergenza importante, soprattutto nel reparto difensivo dove ha deciso di confermare nell’undici titolare Jakub Kiwior. Luis Enrique, dal canto suo, spera di entrare nella storia del club parigino portando nella capitale francese la Champions League dopo gli svariati tentativi falliti negli scorsi anni. 🔗 Calciomercato.it - Donnarumma insuperabile, il PSG batte l’Arsenal e vede la finale Champions Calciomercato.it vi offre in tempo reale il primo round tra londinesi e pariginiIniziano oggi le ultime tappe verso ladi Monaco di Baviera inLeague. Dopo aver eliminato senza particolari difficoltà il Real Madrid,ospita oggi il Paris Saint-Germain a Londra nell’andata delle semifinali diLeague. Reduci dal pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace, i Gunners sono pronti a rimettersi il vestito di gala per cercare una nuova impresa europea.Cronaca Arsenal-Psg (LaPresse) – Calciomercato.itPer riuscirci, Mikel Arteta dovrà far fronte ad un’emergenza importante, soprattutto nel reparto difensivo dove ha deciso di confermare nell’undici titolare Jakub Kiwior. Luis Enrique, dal canto suo, spera di entrare nella storia del club parigino portando nella capitale francese laLeague dopo gli svariati tentativi falliti negli scorsi anni. 🔗 Calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big … - Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗pianetamilan.it

Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina - 2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. 🔗justcalcio.com

Donnarumma “un grande portiere” che ha evitato al Psg di auto sabotare un’altra Champions (Telegraph) - Anche il Telegraph si rammarica per l’Aston Villa che ha battuto 3-2 il Psg ma non è bastato per ribaltare il 3-1 dell’andata e mandare i quarti di Champions ai supplementari. In semifinale ci vanno i ragazzi di Luis Enrique che si sono affidati al compagno fra i pali, Gianluigi Donnarumma. Come tutti i migliori giocatori è stato capace da solo di regalare il passaggio del turno ai suoi. Il Psg ha provato ad auto sabotarsi ancora ma Donnarumma l’ha impedito Le parole del Telegraph: “Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions ... 🔗ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Donnarumma, rivincita su Singo: torna titolare ed è decisivo nel trionfo del Psg in Supercoppa; Champions League: Donnarumma elimina il Liverpool ai rigori, avanti Barça e Bayern. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Champions, Psg con un piede in finale: Dembele stende l'Arsenal, Donnarumma insuperabile - Gli uomini di Luis Enrique si aggiudicano il primo atto della semifinale grazie alla rete del francese dopo 4 minuti di gioco ... 🔗tuttosport.com

Donnarumma eroico, para due rigori e il PSG elimina il Liverpool: Gigio è un muro impenetrabile - Gigio Donnarumma eroico, para due rigori e il PSG elimina il Liverpool: il portiere della Nazionale Italiana è un muro impenetrabile ed è il vero protagonista della serata incredibile della ... 🔗informazione.it

PSG, Donnarumma non ci sta: "Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol così" - Spesso criticato in passato, nelle ultime settimane Gianluigi Donnarumma ha riconquistato la fiducia dei propri tifosi. Il portiere del Paris Saint-Germain. 🔗tuttomercatoweb.com