Donna dà in escandescenze in via Roma | necessario l' intervento di polizia e 118

Intorno alle 13 in via Roma, una donna ha dato in escandescenze, attirando l'attenzione e la preoccupazione di numerosi passanti. La scena ha richiesto l'intervento urgente di due volanti della polizia, che una volta giunte sul posto si sono trovate di fronte a una situazione complessa.

Donna dà in escandescenze in via Roma: necessario l'intervento di polizia e 118 - Intorno alle 13 in via Roma, una donna ha dato in escandescenze, attirando l’attenzione e la preoccupazione di numerosi passanti. La scena ha richiesto l’intervento urgente di due volanti della polizia, che una volta giunte sul posto si sono trovate di fronte a una situazione complessa... 🔗viterbotoday.it

Donna dà in escandescenze ed aggredisce un’operatrice sanitaria: arrestata - MASSA – Prende a schiaffi un’operatrice socio sanitaria all’ospedale di Massa: arrestata. Ora, in attesa di giudizio, non potrà dimorare in provincia di Massa Carrara. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa hanno arrestato una 40enne italiana per lesioni personali in danno di personale esercente una professione sanitaria. La donna, domiciliata a Montecatini, già nel primo pomeriggio aveva dato in escandescenza nel pronto soccorso dell’ospedale apuano, ma nella serata, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha aggredito un‘operatrice socio sanitaria, ... 🔗corrieretoscano.it

