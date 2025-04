Donald Trump firma ordine esecutivo per allentare dazi sulle auto importate

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto. "Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione. E' a breve termine", ha detto Trump. Anche se le tariffe del 25% sulle vetture importate negli Stati Uniti continueranno, l'ordine previene che dazi aggiuntivi, come quelli sull'acciaio e l'alluminio, si sommino. Ma rivede anche le tariffe sui componenti, che entreranno in vigore il 3 maggio: i costruttori che producono e vendono negli Usa possono ottenere alcuni rimborsi, anche fino al 3,75% del valore della vettura.

Donald Trump firma ordine esecutivo: l'inglese diventa lingua ufficiale degli USA - Come anticipato nei giorni scorsi, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che stabilisce l'inglese come la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Si tratta di una novità assoluta poiché nei suoi quasi 250 anni di storia gli USA non hanno mai avuto una lingua ufficiale a livello federale. L'ordine esecutivo annulla il mandato federale di Bill Clinton che obbligava le agenzie a fornire assistenza linguistica a chi non parla inglese. 🔗quotidiano.net

Donald Trump firma ordine esecutivo per espandere l'uso del carbone in USA - Circondato da operai del settore, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo alla Casa Bianca per espandere l'estrazione e l'uso del carbone in Usa, dopo aver fatto marcia indietro sulla transizione green di Joe Biden. Il presidente ha concesso una immediata deroga a 47 compagnie che operano miniere di carbone e ha ordinato al segretario per l'energia di salvare dalla chiusura una centrale a carbone in Arizona. 🔗quotidiano.net

Donald Trump firma un decreto per eliminare il dipartimento dell’istruzione - Il 20 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per “eliminare” il dipartimento dell’istruzione, nonostante le proteste del Partito democratico, dei sindacati degli insegnanti e di molti genitori. Leggi 🔗internazionale.it

