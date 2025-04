Don Giampiero La Penna parroco di Rosello e Borrello nominato Cavaliere della Repubblica

della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a don Giampiero La Penna l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.Nato a Rosello e parroco di Rosello e Borrello da quasi cinquant'anni, don Giampiero ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Questo riconoscimento. 🔗 Chietitoday.it - Don Giampiero La Penna, parroco di Rosello e Borrello, nominato Cavaliere della Repubblica Il presidente, Sergio Mattarella, ha conferito a donLal'onorificenza di.Nato adida quasi cinquant'anni, donha dedicato la sua vita al serviziocomunità. Questo riconoscimento. 🔗 Chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ieri in Campania: Parroco sospeso, don Florin si pente: “Sono un alcolista” - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 27 febbraio 2025. Avellino – “Chiedo scusa a tutti”: don Florin Cipca, il parroco di Arcella, in provincia di Avellino, sospeso dal Vescovo dopo essere stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, ricostruisce la vicenda che lo ha visto protagonista e ringrazia il suo vescovo, monsignor Arturo Aiello. 🔗anteprima24.it

Riposto, un premio internazionale al parroco antimafia Don Raciti - Don Daniele Raciti, parroco delle chiese “Maria Santissima del Carmelo” e “San Giuseppe” di Riposto, ha ricevuto la scorsa settimana, a Teramo, il premio internazionale "Livatino-Saetta-Costa" per la legalità e l’impegno sociale. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di autorità e... 🔗cataniatoday.it

Martina Franca, lutto anche nella chiesa locale: morto don Michele Castellana Era stato parroco del Carmine - Nelle ore del funerale del papa a Martina Franca si consuma il lutto anche nella chiesa locale. È morto don Michele Castellana, che per decenni era stato parroco del Carmine. Era stato anche vicario foraneo. Aveva 84 anni. (ha collaborato Giovanni Fumarola) L'articolo Martina Franca, lutto anche nella chiesa locale: morto don Michele Castellana <small class="subtitle">Era stato parroco del Carmine</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Don Giampiero La Penna, parroco di Rosello e Borrello, nominato Cavaliere della Repubblica; Preti di montagna che diventano Cavalieri della Repubblica, onorificenza a don Giampiero La Penna; Bacu Abis. Don Giampiero Garau, parroco di Bacu Abis, è tornato ieri sera, martedì 9 aprile 2019, alla Casa del Padre.; Linea verde life a Rosello per la puntata natalizia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Preti di montagna che diventano Cavalieri della Repubblica, onorificenza a don Giampiero La Penna - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Don Giampiero La Penna l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Nato a […] ... 🔗ecoaltomolise.net