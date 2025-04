Don Bruno e la battuta che imbarazza Caterina Balivo su Rai 1 | La sposa era così brutta che

Caterina Balivo, il prete canterino Don Bruno ha raccontato una "barzelletta" che è diventata presto virale nei social. Momento di forte imbarazzo durante l'ultima puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ospite in studio Don Bruno, il parroco divenuto famoso per l'abitudine di personalizzare le sue messe con delle esibizioni canore. La "barzelletta" di Don Bruno: "La sposa era così brutta che." Nel tentativo di essere spiritoso, Don Bruno ieri ha raccontato una "barzelletta" che ha provocato grasse risate in studio, ma messo in imbarazzo la conduttrice. Il prete infatti ha detto che ai suoi matrimoni c'è l'offerta libera, poi ha proseguito: "Ci sarebbe un'opportunità: una volta un signore mi .

“Che squallore”. Don Bruno, la battuta imbarazza Caterina Balivo e fa infuriare gli spettatori - Polemica durante la puntata di oggi, lunedì 28 aprile, del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti c’era Don Bruno Maggioni, il “prete canterino” noto per la sua partecipazione a The Voice Senior. Durante un intervento, ha raccontato un aneddoto ironico sui matrimoni che ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Il tema in studio era quello delle offerte libere alla Chiesa per la celebrazione dei matrimoni. 🔗thesocialpost.it

La battuta di Don Bruno che imbarazza Caterina Balivo: “Ovviamente questa cosa non è vera” - Momento di imbarazzo per la conduttrice a La Volta Buona, quando il prete "canterino" ha raccontato un aneddoto legato alle offerte in chiesa per i matrimoni. Dopo il racconto grasse risate in studio, ma la conduttrice ha precisato: "Ovviamente era una barzelletta".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caterina Balivo spiazzata dalla battuta di Don Bruno sulle offerte: ‘La figlia era bruttissima’ - Don Bruno e l’imbarazzo di Caterina Balivo a “La Volta Buona” A La Volta Buona, programma di successo condotto da Caterina Balivo, è andata in onda una scena che ha suscitato non poche risate e imbarazzi in studio. Ospite della serata, Don Bruno, il parroco diventato celebre per le sue performance canore, ha scatenato un’imprevista situazione comica che ha messo in difficoltà la conduttrice. Don Bruno, il Parroco con la Voce da Star Don Bruno non è solo un sacerdote, ma un vero e proprio fenomeno televisivo, noto per le sue esibizioni musicali che arricchiscono la liturgia religiosa ... 🔗notizieaudaci.it

