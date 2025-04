Domenica 4 maggio con la Colazione al Museo il MuSA prosegue le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere

Domenica 4 maggio, con la "Colazione al Museo", il MuSA prosegue le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. La visita attorno alle mura medicee fino all'arco della Parata.Il Museo di Porta Sant'Andrea (MuSA) apre nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo. Un'iniziativa importante, che punta a far conoscere un grande tesoro aretino come la Giostra del Saracino e la storia del Quartiere. L'iniziativa è stata portata avanti da Porta Sant'Andrea in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l'apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera.La prossima apertura del Museo è in calendario Domenica 4 maggio, con orario al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. I visitatori potranno accedere da via Garibaldi 15, l'ingresso è gratuito.

