Doc Terza Puntata | Amy Salva La Vita Di Un Giovane Paziente!

Terza Puntata: Amy riesce ad organizzare un delicatissimo trapianto di midollo in una situazione difficile per un Paziente. Il recupero della memoria però sembra essere ancora lontano!Doc prosegue e, nel corso del terzo appuntamento, Amy dimostrerà di non aver perso il suo tocco ed il suo grande talento come medico nonostante la perdita di memoria. Grazie anche alla sua determinazione e al cambiamento avvenuto nel suo carattere, Amy riuscirà a Salvare la Vita di un Paziente in gravi condizioni. Intanto anche gli altri medici dovranno fronteggiare casi molto difficili. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Doc: dove eravamo rimasti?Amy torna ad indossare il camice e a lavorare in ospedale. Deve però portare avanti il suo lavoro sotto la stretta supervisione di TJ, dal momento che ha rimosso anche tutte le conoscenze accumulate negli anni.

