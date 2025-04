Dobbiamo dirvi di loro Helena e Javier arriva una notizia importante sulla coppia

Helena e Javier. Infatti, è arrivata una segnalazione sul pallavolista argentino che si sarebbe reso protagonista di un gesto che sta facendo fremere tutti i fan. I sostenitori di Helena e Javier vogliono saperne di più, ma per il momento devono accontentarsi di questo rumor non da poco. Infatti, è già venuta fuori un'informazione importantissima che potrebbe significare svolta totale nel rapporto amoroso tra lui e la modella brasiliana. Helena e Javier, il gesto di lui fa impazzire i fan. L'influencer Deianira Marzano ha saputo una news elettrizzante su Helena e Javier, anche se la conferma ufficiale non la possiamo ancora dare visto che i due diretti interessati non sono ancora usciti allo scoperto.

