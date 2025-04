Dl sicurezza Conte aderisce all’appello per sicurezza democratica

ROMA – "Aderisco all'appello 'Per una sicurezza democratica', contro il 'decreto-legge sicurezza', promosso e sottoscritto da oltre 250 giuspubblicisti italiani, che conferma con la massima autorevolezza quanto il M5S aveva già denunciato quando venne affacciata la prima ipotesi di sostituire questo progetto di legge su cui il Parlamento stava discutendo da oltre un anno con un provvedimento urgente del Governo: è un atto di una gravità assoluta, un ulteriore scardinamento del principio di divisione dei poteri e dei valori liberal-democratici stabiliti dalla nostra Costituzione. È un provvedimento che va oltre le varie forzature già compiute dal governo Meloni". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte."Dallo scorso anno ci battiamo in Parlamento e in ogni angolo d'Italia – ha aggiunto l'ex premier – per contrastare queste norme che avranno una spaventosa portata repressiva e liberticida.

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it

