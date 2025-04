Djurgarden-Chelsea | le probabili formazioni

Djurgarden-Chelsea si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21 presso la 3Arena di Stoccolma.

Djurgarden-Chelsea: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I padroni di casa hanno conquistato sette punti nelle prime cinque giornate di campionato, mentre nella competizione continentale hanno chiuso la fase a girone unico al quinto posto con 13 punti, per poi eliminare agli ottavi i ciprioti del Pafos, ribaltando l'1-0 dell'andata con il netto 3-0 al ritorno, quindi gli austriaci del Rapid Vienna: dopo lo 0-1 casalingo dell'andata, decisiva la rimonta in trasferta per 4-1 ai tempi supplementari.

I Blues hanno vinto una gara sofferta in campionato contro l'Everton, che ha permesso loro di mantenere il quinto posto e giocarsi le proprie chance di qualificazione alla Champions League.

