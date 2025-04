Djokovic rinuncia a Roma | non parteciperà agli Internazionali

Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il serbo, ex numero 1 del ranking, ha comunicato pochi minuti fa la sua decisione all'Atp e alla direzione del torneo, nonostante l'iscrizione all'entry list del Masters 1000 italiano. Djokovic aveva già vinto sei volte al Foro Italico. Solo Nadal, con 10 successi

