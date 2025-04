Djokovic rinuncia a Roma | non parteciperà agli Internazionali

Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il serbo, ex numero 1 del ranking, ha comunicato pochi minuti fa la sua decisione all'Atp e alla direzione del torneo, nonostante l'iscrizione all'entry list del Masters 1000 italiano. Djokovic aveva già vinto sei volte al Foro Italico. Solo Nadal, con 10 successi

Binaghi: “Sinner in Italia non può più vivere. Avrà quello che Djokovic ci aveva chiesto a Roma” - Jannik Sinner a Roma avrà un trattamento speciale, come spiegato dal presidente federale Binaghi nella conferenza di presentazione degli Internazionali d'Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Internazionali Roma 2025, Djokovic annuncia il forfait - Novak Djokovic ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali di Roma 2025. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa. Al Foro Italico ha trionfato sei volte, e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal. Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25. See you next year, Nole ???? pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025 I numeri di Djokovic agli Internazionali di Roma Agli Internazionali BNL d’Italia, Djokovic ha vinto complessivamente ... 🔗lapresse.it

