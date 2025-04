Djokovic non giocherà gli Internazionali d’Italia | prima assenza dopo 16 partecipazioni di fila

Djokovic non prenderà parte agli Internazionali d'Italia di Roma al Foro Italico. Il tennista e campione serbo dopo ben 16 partecipazioni consecutive darà forfait. 🔗 Novaknon prenderà parte aglid'Italia di Roma al Foro Italico. Il tennista e campione serboben 16consecutive darà forfait. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Coppa Davis, Djokovic giocherà lo spareggio per salvare la Serbia? Definiti i playoff, incroci vibranti - L’Italia è qualificata di diritto ai quarti di finale della Coppa Davis, dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva e dopo aver acquisito il diritto di ospitare gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile. Le Finals si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre, ma le altre sette partecipanti non si conoscono ancora: emergeranno dai quattordici match che si disputeranno tra il 12 e il 14 settembre. 🔗oasport.it

Sinner e il ritorno in campo: dopo gli Internazionali di Roma giocherà anche all’Open di Amburgo - Jannik Sinner ha confermato la sua partecipazione all’Open di Amburgo, in programma dal 17 al 24 maggio, per preparare al meglio il Roland Garros. Il numero 1 del mondo giocherà al Rothenbaum per la prima volta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta per un gruppo di tennisti già di altissimo livello. Prima dell’altoatesino infatti avevano già confermato la loro partecipazione anche Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils e i tedeschi Jan-Lennard Struff e il duo di star Krawietz-Puetz. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

