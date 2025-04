Divisione Regionale 1 | Poggibonsi ai playoff Asciano vince ma resta secondo

Divisione Regionale 1 la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi conquista i playoff grazie al successo sul parquet della Synergy Valdarno. I giallorossi di Franceschini si impongono 58-72 (Del Cucina 12, Ceccatelli 5, Giorgi 6, Mucci 10, Borgianni 15, Ravenni 1, Testi 3, Figus 3, Maestrini, Juliatto 17) e chiudono all’ottavo posto la regular season. Ai playoff la formazione valdelsana affronterà la testa di serie numero uno Virtus Certaldo.Vittoria ininfluente della Advinser Asciano ai fini della classifica. La formazione delle crete, già certa del secondo posto, batte Jokers Legnaia 77-72 dopo un over time (Losigo R, Losigo L 4, Monnecchi 8, Gazzei 5, Becatti 9, Falcai 13, Falchi L, Chierchini 13, Falchi R 13, Casini 7, Lorenzoni 5, Rosati). Il team delle crete nel primo turno playoff affronterà il Galli San Giovanni Valdarno. 🔗 Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1: Poggibonsi ai playoff, Asciano vince ma resta secondo Nell’ultima giornata della fase regolare di1 la Paolo Nesi Tappezzerieconquista igrazie al successo sul parquet della Synergy Valdarno. I giallorossi di Franceschini si impongono 58-72 (Del Cucina 12, Ceccatelli 5, Giorgi 6, Mucci 10, Borgianni 15, Ravenni 1, Testi 3, Figus 3, Maestrini, Juliatto 17) e chiudono all’ottavo posto la regular season. Aila formazione valdelsana affronterà la testa di serie numero uno Virtus Certaldo.Vittoria ininfluente della Advinserai fini della classifica. La formazione delle crete, già certa delposto, batte Jokers Legnaia 77-72 dopo un over time (Losigo R, Losigo L 4, Monnecchi 8, Gazzei 5, Becatti 9, Falcai 13, Falchi L, Chierchini 13, Falchi R 13, Casini 7, Lorenzoni 5, Rosati). Il team delle crete nel primo turnoaffronterà il Galli San Giovanni Valdarno. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Divisione regionale 1. Academy, sconfitta indolore. Lugo, ko amaro col Massa - Si è chiusa la prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 e tutte e tre le formazioni ravennati ritorneranno in campo dal primo week end di marzo per la Poule Play Off, che consiste in tre gironi regionali da cinque squadre ciascuno con gare di andata e ritorno. Non si conosce però ancora la formula successiva e quante si qualificheranno ai playoff e la speranza delle società è che il Comitato Regionale le comunichi entro l’inizio della seconda fase. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, lotta ma cede la IES a Livorno, in Divisione Regionale 2 - Pisa, 7 aprile 2025 – Sul campo della vicecapolista Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, la IES Sport Pisa è stata in partita fino al termine, perdendo di 7 lunghezze, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, sotto i colpi dell’esperto Dell’Agnello. LA CRONACA – Il primo ed il secondo quarto hanno visto i padroni di casa sempre avanti, anche se di pochi punti, grazie soprattutto ai canestri da sotto dei lunghi livornesi. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Divisione Regionale 1: Poggibonsi ai playoff, Asciano vince ma resta secondo; La Gea Grosseto sbarca ai playoff della Divisione regionale 1 da sesta classificata dopo la vittoria sul Calenzano; Divisione Regionale 1: Monteroni batte Virtus Certaldo e si qualifica ai play-off; Divisione Regionale 1: Monteroni batte Virtus Certaldo e si qualifica ai play-off. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Divisione Regionale 1: Poggibonsi ai playoff, Asciano vince ma resta secondo - Poggibonsi accede ai playoff battendo Synergy Valdarno. Asciano vince contro Jokers Legnaia ma resta secondo. Maginot e Valdelsa fuori. 🔗sport.quotidiano.net

Divisione Regionale 1: Monteroni batte Virtus Certaldo e si qualifica ai play-off - Monteroni vince 70-61 contro Virtus Certaldo, assicurandosi un posto nei play-off. Poggibonsi e Valdelsa Basket in lotta per gli ultimi posti. 🔗lanazione.it

Divisione Regionale 1, ultime battute della regular season - Ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket in versione “spezzatino”. Solo 5 le partite disputate nel weekend. Tra stasera e mercoledì si giocheranno le ultime due gare di regular seaso ... 🔗unionesarda.it