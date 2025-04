Distrusse un’opera di Weiwei a Bologna condannato a un anno e 4 mesi

Bologna, 29 aprile 2025 - Aveva mandato in frantumi un'opera dell'artista cinese Ai Weiwei durante il vernissage della mostra 'Who am I?' a Palazzo Fava a Bologna: per questo è stato condannato a un anno e quattro mesi e a 2.000 euro di multa Vclav Pisvejc.Il 57enne nato in Repubblica Ceca che lo scorso 20 settembre fu arrestato dalla polizia per aver distrutto l'opera 'Porcelain cube'. Per lui la Procura aveva chiesto due anni e 2.500 euro di multa.L’intervento in aulaNel corso dell'udienza Pisvejc - che si è presentato in aula indossando una t-shirt su cui campeggia un primo piano di Ai Weiwei - ha anche rilasciato delle brevi dichiarazioni spontanee. Nel suo intervento, durato pochi minuti, l'imputato ha ricordato di aver parlato con l'artista il giorno prima del suo gesto e ha affermato, sostanzialmente, di aver distrutto l'opera per 'perorare' la causa di Ai Weiwei e far conoscere la vicenda dell'artista cinese, che come ricorda Daniele Colangelo, legale dell'imputato "nel suo Paese è stato arrestato e poi riabilitato, ma solo pro forma". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Distrusse un’opera di Weiwei a Bologna, condannato a un anno e 4 mesi , 29 aprile 2025 - Aveva mandato in frantumi un'opera dell'artista cinese Aidurante il vernissage della mostra 'Who am I?' a Palazzo Fava a: per questo è statoa une quattroe a 2.000 euro di multa Vclav Pisvejc.Il 57enne nato in Repubblica Ceca che lo scorso 20 settembre fu arrestato dalla polizia per aver distrutto l'opera 'Porcelain cube'. Per lui la Procura aveva chiesto due anni e 2.500 euro di multa.L’intervento in aulaNel corso dell'udienza Pisvejc - che si è presentato in aula indossando una t-shirt su cui campeggia un primo piano di Ai- ha anche rilasciato delle brevi dichiarazioni spontanee. Nel suo intervento, durato pochi minuti, l'imputato ha ricordato di aver parlato con l'artista il giorno prima del suo gesto e ha affermato, sostanzialmente, di aver distrutto l'opera per 'perorare' la causa di Aie far conoscere la vicenda dell'artista cinese, che come ricorda Daniele Colangelo, legale dell'imputato "nel suo Paese è stato arrestato e poi riabilitato, ma solo pro forma". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Lucia di Lammermoor, a Bologna in scena una grande opera di Donizetti - Prosegue la ricca stagione d'opera 2025 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal titolo Lucia di Lammermoor, va in scena in città una grande opera di Gaetano Donizetti, capolavoro in tre atti con libretto di Salvatore Cammarano. Donizetti è stato un compositore italiano di opera lirica... 🔗bolognatoday.it

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi - Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa 🔗imolaoggi.it

Bologna, questore: ‘non semplicemente baby gang, il fenomeno è ancora più grave’ - ''abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all'inclusione, al disagio, alla mancata integrazione'' 🔗imolaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Distrusse un’opera di Weiwei a Bologna, condannato a un anno e 4 mesi; Distrutta un’opera di Ai Weiwei a Bologna durante l’inaugurazione della mostra “Who am I?”; Bologna, vandalo distrugge opera dell'artista cinese Ai Weiwei: «Arrestato, in passato aveva aggredito Marina Abramovic»; Bologna, vandalo distrugge opera d'arte di Ai Weiwei. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pasqua all’insegna dell’arte a Bologna: ecco le aperture della mostra “Ai Weiwei. Who am I?” - Ancora due settimane di tempo per scoprire l’arte di Ai Weiwei all’interno di Palazzo Fava a Bologna. Dopo il grande successo di pubblico riscontrato sin dall’apertura, le sale di mostra accoglieranno ... 🔗sienanews.it