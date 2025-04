Disponibili 22 alloggi popolari Via alle domande fino all’8 giugno

alloggi a disposizione e uno Sportello al quale rivolgersi per la compilazione delle domande. Da ieri fino all’8 giugno è possibile presentare domanda l’assegnazione di un alloggio popolare nei Comuni del Piano di Zona del Rhodense che comprende Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese. Pochissimi alloggi a fronte dell’attuale emergenza abitativa, "nel corso del 2024, nei Comuni del Rhodense, sono state presentare istanze per ottenere un alloggio Sap nei due bandi aperti, pari a 1400 per un numero totale di nuclei familiari di circa 800", fa sapere il Sicet, (Sindacato Inquilini Casa e Territorio). Ma non solo. Nonostante la sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 21 febbraio che dichiarava discriminatorio la scelta di Regione Lombardia di attribuire un punteggio superiore alla residenza rispetto ad altri fattori e nonostante le modifiche apportate, secondo il Sicet, "il punteggio di residenza nei Comuni e in Regione è ancora troppo determinante nella composizione del punteggio per accedere ad un alloggio popolare". Ilgiorno.it - Disponibili 22 alloggi popolari. Via alle domande (fino all’8 giugno) Leggi su Ilgiorno.it Ventiduea disposizione e uno Sportello al quale rivolgersi per la compilazione delle. Da ieriè possibile presentare domanda l’assegnazione di uno popolare nei Comuni del Piano di Zona del Rhodense che comprende Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese. Pochissimia fronte dell’attuale emergenza abitativa, "nel corso del 2024, nei Comuni del Rhodense, sono state presentare istanze per ottenere uno Sap nei due bandi aperti, pari a 1400 per un numero totale di nuclei familiari di circa 800", fa sapere il Sicet, (Sindacato Inquilini Casa e Territorio). Ma non solo. Nonostante la sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 21 febbraio che dichiarava discriminatorio la scelta di Regione Lombardia di attribuire un punteggio superiore alla residenza rispetto ad altri fattori e nonostante le modifiche apportate, secondo il Sicet, "il punteggio di residenza nei Comuni e in Regione è ancora troppo determinante nella composizione del punteggio per accedere ad uno popolare".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Case popolari, c’è il bando. Disponibili 93 alloggi, uno su 5 per gli indigenti - L’AVVISO. In città, 70 abitazioni dell’Aler e 20 del Comune. Lenzini: attenti ai bisogni del territorio sul tema abitativo. Le domande potranno essere presentate dal 30 aprile 🔗ecodibergamo.it

Case popolari, i sindacati degli inquilini "chiamano" la Regione: "Mancano almeno 2mila alloggi" - Bene modifiche a norme discriminatorie e ingiuste, ma bisogna andare avanti. Ecco perché i sindacati degli inquilini chiedono un confronto immediato con la Regione "per garantire il diritto alla casa“. Perchè, numeri alla mano, nella regione, mancano almeno duemila alloggi. Una dipsonibilità che... 🔗perugiatoday.it

Airola, altri 5milioni per gli alloggi popolari: “Ancora fatti, mai parole” - Tempo di lettura: 2 minutiPasso avanti per gli alloggi popolari di Airola. Il Pd, con una nota a firma del coordinatore di circolo Diego Ruggiero, comunica che “con decreto dirigenziale n° 63 del 27.02.2025 la Giunta regionale sostenuta dal Partito Democratico ha disposto l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Annualità 2025, per euro 5. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Disponibili 22 alloggi popolari. Via alle domande (fino all’8 giugno); BANDO ATC PIEMONTE NORD PER 75 ALLOGGI POPOLARI; Edilizia popolare. Progetto Gello Living. Consegnati 22 alloggi; Atc Piemonte Nord: bando per 22 alloggi a Villadossola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Apre il bando per le case popolari, 22 alloggi disponibili - Anche per quest'anno, precisamente domani, lunedì mattina, verrà riaperto per i cittadini di Rho, e di tutto l'Ambito Rhodense, l'Avviso per la presentazione delle domande utili all'assegnazione di Se ... 🔗primamilanoovest.it

Case popolari, 1.500 alloggi disponibili entro il 2027 - TOSCANA: Grazie a uno stanziamento regionale da 27 milioni di euro, i gestori potranno recuperare abitazioni Erp sfitte in tutta la Toscana ... 🔗toscanamedianews.it

Case popolari, c’è il bando. Disponibili 93 alloggi, uno su 5 per gli indigenti - L’AVVISO. In città, 70 abitazioni dell’Aler e 20 del Comune. Lenzini: attenti ai bisogni del territorio sul tema abitativo. Le domande potranno essere presentate dal 30 aprile ... 🔗ecodibergamo.it