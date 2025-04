Disney e Marvel evitano pettegolezzi legali su Blake Lively Justin Baldoni e Nicepool

legali, Disney e Marvel si adoperano per evitare ogni associazione ai pettegolezzi giuridici che vedono contrapposte le figure di Blake Lively e Justin Baldoni, in un apparato volto a prevenire la divulgazione di notizie che possano ledere l’immagine del franchise cinematografico di Deadpool. Le comunicazioni scambiate a distanza con il . L'articolo Disney e Marvel evitano pettegolezzi legali su Blake Lively, Justin Baldoni e Nicepool è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Disney e Marvel evitano pettegolezzi legali su Blake Lively, Justin Baldoni e Nicepool Nel contesto di intricati contrastisi adoperano per evitare ogni associazione aigiuridici che vedono contrapposte le figure di, in un apparato volto a prevenire la divulgazione di notizie che possano ledere l’immagine del franchise cinematografico di Deadpool. Le comunicazioni scambiate a distanza con il . L'articolosuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

