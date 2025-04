Discord cambia CEO | il fondatore Jason Citron passa il testimone a Humam Sakhnini

Discord, la popolare piattaforma di comunicazione originariamente focalizzata sulla comunità dei videogiocatori, ha annunciato un cambio al vertice. Dopo un decennio alla guida dell'azienda, durante il quale ha trasformato Discord in uno spazio digitale di riferimento per milioni di utenti, il fondatore Jason Citron si dimetterà dalla carica di CEO. A succedergli sarà Humam Sakhnini.

Discord cambia CEO: il fondatore Jason Citron passa il testimone a Humam Sakhnini - (Adnkronos) - Discord, la popolare piattaforma di comunicazione originariamente focalizzata sulla comunità dei videogiocatori, ha annunciato un cambio al vertice. Dopo un decennio alla guida dell'azie ... 🔗msn.com

Il co-fondatore di Discord si dimette, nomina il nuovo CEO davanti all'IPO - Humam Sakhnini è stato nominato nuovo CEO di Discord, in vigore dal 28 aprile 2025, successivamente co-fondatore Jason Citron ... IPO tra gli ottoni dell'azienda potrebbe ancora cambiare. Gli utenti ... 🔗cryptopolitan.com