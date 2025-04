Discariche abusive di rifiuti speciali fra Prato e Pistoia | indagati in dieci

Prato – Maxioperazione contro lo smaltimento abusivo di rifiuti, controllato da organizzazioni criminali, a cavallo fra le province di Prato e Pistoia. Sono 10 gli indagati, avviso di conclusione indagini anche per tre persone giuridiche. La base logistica sarebbe fra Montemurlo e Prato. Ieri (28 aprile) nelle province di Prato, Pistoia e Napoli, i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica di Roma, assieme ai carabinieri dei comandi provinciali territorialmente competenti, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di dieci persone, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva, ed a carico di tre aziende chiamate in causa per rispondere della responsabilità amministrativa derivante dai reati commessi da soggetti che rivestono posizioni apicali nell'ambito delle società gestite da alcuni degli indagati.

