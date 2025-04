Diploma online | una seconda possibilità per il proprio futuro

proprio percorso scolastico. Sono infatti numerose le persone adulte che, per determinate motivazioni, non hanno potuto a suo tempo conseguire la licenza di scuola media o il Diploma di scuola superiore.Tali motivazioni sono svariate: alcuni hanno scelto di non proseguire gli studi per scelta, pentendosene poi in seguito, altri vi sono stati costretti dalle circostanze: problemi di salute, difficoltà economiche, incomprensioni con gli insegnanti, bullismo ecc.Fortunatamente, nel nostro Paese la legge offre l'opportunità di completare il proprio percorso formativo anche dopo il tradizionale periodo scolastico. Peraltro, grazie agli avanzamenti tecnologici e alla digitalizzazione, oggi è possibile conseguire il Diploma online da casa ricorrendo a piattaforme digitali riconosciute dal MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito. 🔗 Tpi.it - Diploma online: una seconda possibilità per il proprio futuro Nell'era digitale le opportunità di formazione si sono ampliate in modo notevole, offrendo soluzioni interessanti a tutti coloro che desiderano completare il

Centri estivi, al via la possibilità di iscriversi online. E si allargano le agevolazioni - Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi del Comune di Ferrara per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Ad ospitare le attività saranno le sedi di una serie di nidi e istituti scolastici pubblici e privati dislocati su tutto il territorio comunale... 🔗ferraratoday.it

Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni? Ha pagato e merita una seconda possibilità professionale e privata. A Fedez vengono perdonate cose ben più gravi” - Selvaggia Lucarelli è stata ospite, per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La scrittrice si è raccontata a tutto tondo dalla sua infanzia al rapporto con il padre e la madre, la maternità, la separazione dal primo marito Laerte Pappalardo, poi una lunga relazione tossica fino all’amore di Lorenzo. C’è stato anche spazio per parlare della famosa inchiesta de Il Fatto Quotidiano in merito al “Pandorogate” che ha visto al centro Chiara Ferragni e l’operazione commerciale con Balocco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Con un costo dai 5 ai 10 euro a seconda che si acquisti online o in loco, il contributo permette di finanziare la manutenzione della città, garantendo una Venezia più vivibile. Non tutti però sono d'accordo - Celebre e amata per i suoi canali, i suoi palazzi e la sua straordinaria eredità culturale, Venezia continua a essere una delle mete turistiche più desiderate al mondo. L’afflusso massiccio di un turismo eccessivo e, spesso, maleducato, però, l’ha portata alla necessità di dover affrontare l’importante sfida di preservare il suo fragile equilibrio ambientale e artistico. Per farlo, nonostante le polemiche, l’Amministrazione ha deciso, l’anno scorso, di far pagare un contributo d’accesso alla città. 🔗iodonna.it

