Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025

Dino Giarrusso ha firmato e sarà nel cast dell'Isola dei Famosi 2025, in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5.Davide Maggio aveva anticipato che lo sceneggiatore e politico di Catania, ex iena nel programma di Italia 1, era ancora in trattative con la produzione e oggi è arrivata l'attesa e non scontata fumata bianca: la firma sul contratto. E' così il ventesimo e ultimo concorrente del reality condotto da Veronica Gentili.Il cast dell'Isola dei Famosi 2025Mario ADinolfiIbiza AlteaChiara BalistreriSpaDino (Samuele Bragelli)Leonardo BrumLoredana CannataAlessia FabianiAngelo FamaoOmar FantiniMirko FrezzaDino GiarrussoCamila GiorgiAntonella MosettiCristina PlevaniTeresanna PugliesePatrizia RossettiNunzio StancampianoLorenzo TanoCarly TommasiniPaolo Vallesi

