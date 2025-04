Difficoltà a causa delle festività | il Comune dovrà pagare un debito da 146mila euro

Il periodo delle festività natalizie avrebbe inciso sui ritardi accumulati dall'amministrazione comunale nel pagare un debito da 402mila euro, con la società Hera Comm, attiva nel settore dei servizi energetici. Questo ha comportato un ulteriore debito fuori bilancio da 146mila euro.

