Difesa e competitività Il futuro dell’Europa con gli Usa passa dall’Italia Parla De Meo

Parlare sulle colonne di Formiche.net direttamente dal congresso del Ppe a Valencia è l'eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo che tratteggia le sfide emerse durante il summit e indica le direttrici sulle quali il principale gruppo politico europeo si muoverà.Questa mattina la premier Meloni indica la necessità di trovare un accordo fra Usa e Ue. Su quali basi e in che modo anche il Ppe darà il suo contributo in questo senso?Gli Usa sono il nostro più grande alleato e rafforzare i nostri rapporti con loro deve essere l'obiettivo principale per tutte le forze politiche che credono nell'Europa e, più in generale, dei valori dell'Occidente.

