Dier lascia il Bayern per il Monaco

Dier si appresta a lasciare il Bayern per il Monaco. Il calciatore inglese classe 1994 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. 🔗 Ericsi appresta are ilper il. Il calciatore inglese classe 1994 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. 🔗 Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bayern Monaco, Mueller lascia il club dopo 25 stagioni - La storia di successi di Thomas Mueller e del Bayern Monaco si concluderà quest’estate. I campioni tedeschi non rinnoveranno il contratto con il 35enne, che scade a fine stagione, come annunciato sui social media dal vincitore della Coppa del Mondo 2014. Dopo quasi un quarto di secolo, la carriera di Mueller al Bayern Monaco giungerà dunque al termine con questa stagione. Mueller, uno dei calciatori tedeschi più vincenti di sempre, è al Bayern dal 1° luglio 2000. 🔗lapresse.it

Bayern Monaco-Inter, l’MVP scelto dai tifosi non lascia dubbi: unico! - Scelto l’MVP di Bayern Monaco-Inter per QatarAirway. Impossibile non assegnare il riconoscimento a un protagonista come lui. LA SCELTA – La serata in Baviera ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Bayern Monaco-Inter, sfida dal grande valore che ha generato un alto grado di apprensione, è terminata nel migliore dei modi per la squadra di Simone Inzaghi. La vittoria, per 2-1 all’Allianz Stadium, non è l’unica nota stra-positiva del primo quarto di finale di Champions League. 🔗inter-news.it

Inter-Bayern Monaco MOVIOLA LIVE: Thuram chiede un rigore. Forti rischi per Kim e Dier - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. INTER-BAYERN MO... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Dier lascia il Bayern per il Monaco; Dal Tottenham al Bayern Monaco: un altro campione nel mirino. Foto; Bayern pronto alla festa: cala il tris col Mainz e vede il titolo; Inter-Bayern Monaco, Dele Alli in visita agli ex compagni Kane e Dier. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dier lascia il Bayern per il Monaco - Eric Dier si appresta a lasciare il Bayern per il Monaco. Il calciatore inglese classe 1994 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno col club tedesco,. 🔗calciomercato.com

Inter-Bayern Monaco 2-2 LIVE: incredibile salvataggio di Carlos Augusto su Olise. Dier beffa Sommer - Inter-Bayern Monaco 2-2 CRONACA 76` GOAL - Clamoroso goal di Dier che di testa prova a rimettere al centro un cross di Gnabry e beffa clamorosamente ... 🔗msn.com

Inter-Bayern Monaco di Champions League risultato 2-2: nerazzurri in semifinale contro il Barcellona - Dier, con un colpo di testa da posizione defilata ... in cui la squadra di casa si piega ma non si spezza. Più dura del Bayern. Ha talento e anima per arrivare sino alla finale di Monaco. Ma un passo ... 🔗corriere.it