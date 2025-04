Diego Fusaro a Udine per Marx a Wall Street

Marx a Wall Street", il nuovo libro di Diego Fusaro, in cui l’autore affronta criticamente le contraddizioni del capitalismo finanziario contemporaneo. Fusaro, riprendendo le analisi di Karl Marx, dimostra come il capitalismo finanziario non sia una degenerazione del sistema, ma la sua logica. 🔗 Udinetoday.it - Diego Fusaro a Udine per "Marx a Wall Street" ", il nuovo libro di, in cui l’autore affronta criticamente le contraddizioni del capitalismo finanziario contemporaneo., riprendendo le analisi di Karl, dimostra come il capitalismo finanziario non sia una degenerazione del sistema, ma la sua logica. 🔗 Udinetoday.it

"Congiunzioni. Letteratura e Filosofia":. Diego Fusaro apre la rassegna - E’ dedicata alla figura di Giacomo Leopardi, alla ricchezza e complessità del suo pensiero, la terza edizione della rassegna ‘Congiunzioni. Letteratura e Filosofia’, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore ‘Savoia Benincasa’ di Ancona. L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà nell’Aula Magna di via Vecchini 2. Si tratta di un ciclo di conferenze curate da relatori di chiara fama in funzione di contributi di grande interesse culturale e di innovazione metodologica legati al tema della felicità eterna dell’intellettuale marchigiano, dell’etica, della scienza, del nichilismo, delle ... 🔗ilrestodelcarlino.it

