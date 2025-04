Dieci giorni in Pneumologia l' esperienza positiva di un giovane paziente | Grazie a tutti

giovane paziente del reparto di Pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, Roberto Curto, descrive così i medici che lo hanno tenunto in cura dal 19 aprile ad oggi (29 aprile) per un problema di salute che ha fatto temere il peggio. 🔗 Brindisireport.it - Dieci giorni in Pneumologia, l'esperienza positiva di un giovane paziente: "Grazie a tutti" BRINDISI - Professionali, scrupolosi, umani. Undel reparto didell'ospedale Perrino di Brindisi, Roberto Curto, descrive così i medici che lo hanno tenunto in cura dal 19 aprile ad oggi (29 aprile) per un problema di salute che ha fatto temere il peggio. 🔗 Brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

Liberazione, dieci giorni di festa. Dagli Stormy Six a Giorgio La Malfa - La presentazione di libri, il concerto, il corteo coi gonfaloni e l’intervento di Giorgio La Malfa, la festa ai Giardini di Serravalle, le mostre e la pedalata. Il programma che la città di Cesena proporrà a cavallo del 25 Aprile per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione sarà particolarmente ricco. E’ giusto così, perché i valori della storia si tramandano in mille modi diversi, più o meno accademici. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vittorio Sgarbi è ricoverato da dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni di salute - Il critico d’arte e sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi si trova da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riportato da Fanpage, il ricovero si sarebbe reso necessario per tenerlo sotto osservazione, considerando le sue attuali condizioni di salute. Da alcuni mesi, infatti, lo storico soffre di una forte depressione; lui stesso, in una recente intervista, ha dichiarato: «Ho perso parecchi chili. 🔗metropolitanmagazine.it

Meloni parla al Cpac, ma per dieci giorni la premier ha fatto suo un antico precetto romano: tacere - Non promette certezze fintanto che intravede rischi, le piace decidere e infatti sul piglio sicuro ha costruito la sua immagine, ma sa anche quando non bisogna battere i pugni né pronunciar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dieci giorni in Pneumologia, l'esperienza positiva di un giovane paziente: Grazie a tutti; Ospedale Cannizzaro, Sandro Distefano nuovo direttore della Pneumologia; Grande senso di umanità nel reparto di Pneumologia, fra sorrisi e parole dolci; Forum internazionale di pneumologia a Milano. Video reportage di P. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media