Dichiarazione annuale Iva in scadenza cosa cambia e come compilarla

scadenza per presentare la Dichiarazione annuale Iva 2025. Il 30 aprile 2025 è l'ultimo giorno utile per poterlo fare. I contribuenti, per adempiere a questa pratica, devono utilizzare i modelli – quello ordinario o in alternativa quello base – che l'Agenzia delle Entrate ha approvato il 15 gennaio 2025 e che possono essere tranquillamente scaricati dal sito istituzionale, dove sono reperibili anche le istruzioni per i software di compilazione e controllo oltre alle specifiche tecniche necessarie.La documentazione relativa alla Dichiarazione annuale Iva 2025 può essere scaricata anche nelle seguenti lingue:tedesco, per il modello ordinario e quello base;sloveno, ordinario e base;inglese, base.Devono presentare la Dichiarazione annuale Iva tutti i soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nell'anno precedente.

