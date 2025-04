Ilnapolista.it - Diario di una fidanzata – Vederlo sul divano con gli occhi spiritati a tifare Roma, è troppo. Me ne sono uscita

"Ti amo, ma oggi tifo per la solitudine"Se pensate che l'amore possa resistere a tutto, vi sbagliate.evidentemente non avete mai visto una ragazza alle 15 di una domenica pomeriggio, con la piega rovinata dal nervoso e il telefono in mano pronto a googlare "come si disattiva Dazn da remoto".Tutto è iniziato con un "amore, oggi ci rilassiamo, dai restiamo a casa, magari invitiamo qualche amico", con l'innocente faccia di chi ha già organizzato una rimpatriata con i suoi ex colleghi di, che improvvisamente ti piombano in casa e si impossessano del tuo.In quel momento si consuma il vero crimine passionale.Ore 15 Inter-. O forse,-Inter, ma i dettagli geografici non contano quando lui comincia a.