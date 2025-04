Diamanti di Ferzan Ozpetek | è record di spettatori su Sky e NOW

Diamanti, il film di Ferzan Ozpetek, disponibile on demand in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, ha registrato oltre 800mila spettatori medi a una settimana dal suo debutto. 🔗 Comingsoon.it - Diamanti di Ferzan Ozpetek: è record di spettatori su Sky e NOW Dopo il grande successo al boxoffice cinematografico,, il film di, disponibile on demand in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, ha registrato oltre 800milamedi a una settimana dal suo debutto. 🔗 Comingsoon.it

Alla scoperta dei diamanti più inediti sull'Orient Express con Ferzan Özpetek - Racconto di un viaggio Venezia-Parigi sospeso nel tempo, tra i vagoni di un treno centenario. Fil rouge? I diamanti fancy della maison Garatti, protagonisti di un corto inedito di Ferzan Özpetek, insieme agli attori Kasia Smutniak, Isabella Ferrari, Greta Ferro, Saul Nanni, Giancarlo Commare, Denise Tantucci e Andrea Di Luigi 🔗vanityfair.it

David di Donatello 2025, tutte le candidature: Valeria Golino pigliatutto, David dello spettatore a Diamanti di Ferzan Ozpetek - Sono state annunciate le candidature per i David di Donatello 2025, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in vista della premiazione che andrà in onda il 7 maggio in prima serata su Raiuno. Trasmessa dagli studi di Cinecittà, avrà come presentatori Elena Sofia Ricci e Mika dopo la rinuncia di Carlo Conti per via dei troppi impegni. Alla conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma erano presenti diverse figure istituzionali e del mondo del cinema, tra cui il sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la ... 🔗superguidatv.it

Anora di Sean Baker e Diamanti di Ferzan Özpetek trionfano ai David di Donatello 2025 - Anora di Sean Baker si aggiudica il David come miglior film internazionale, mentre Diamanti di Ferzan Özpetek si aggiudica il David dello spettatore. I riconoscimenti saranno assegnati mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. 🔗quotidiano.net

Diamanti, record di ascolti su Sky per il film di Ferzan Ozpetek - ll film italiano più visto al cinema nel 2024 è ora, a pochissimi mesi dall’uscita sala, il film record di ascolti su Sky nel 2025: DIAMANTI di Ferzan Ozpetek, nella prima settimana di programmazione, ... 🔗tg24.sky.it

Perché vedere Diamanti di Ferzan Özpetek (a Pasqua, su Sky) - Diamanti di Ferzan Özpetek è una pellicola che sa di metacinema, ma anche una celebrazione delle donne del grande schermo e una citazione della lunga carriera del regista. Arrivato in sala a dicembre, ... 🔗informazione.it

Diamanti , il film di Ferzan Ozpetek è un abito elegante che celebra le donne e la sorellanza - Diamanti, il film su Sky di Ferzan Ozpetek è una dichiarazione d'amore alle donne, all'arte sartoriale e al potere emozionale del cinema Una dichiarazione d'amore alle donne, alla loro capacità ... 🔗vogue.it