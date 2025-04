Di Canio sentenzia sulla Juve | Adesso c’è più senso logico anche se la squadra rimane quella… Su Tudor dico questo

Canio sentenzia sulla Juve dopo le prestazioni con Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore L’ex calciatore della Juve Paolo Di Canio ha analizzato il momento dei bianconeri a Sky Calcio Club.PAROLE – «Non penso che potesse risolvere la non identità di questa squadra, una non identità costruita in mesi, dopo poche giornate. Potevi vedere un’applicazione diversa, perché Tudor è uno fisico: anche alla Lazio appena è subentrato sa interagire subito coi giocatori, li motiva, è uno che ha voglia di far partecipare i calciatori alle sue idee, da portare in campo. Poi proprio fisicamente ti dà il senso di responsabilità. Però poi le qualità in campo, quei momenti di amnesie. Diciamo che la squadra rimane quella. L’impostazione da dietro con Kelly e Veiga. Ora sono al posto giusto, sono un po’ più disciplinati ed equilibrati. 🔗 Juventusnews24.com - Di Canio sentenzia sulla Juve: «Adesso c’è più senso logico anche se la squadra rimane quella… Su Tudor dico questo» Didopo le prestazioni con: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore L’ex calciatore dellaPaolo Diha analizzato il momento dei bianconeri a Sky Calcio Club.PAROLE – «Non penso che potesse risolvere la non identità di questa, una non identità costruita in mesi, dopo poche giornate. Potevi vedere un’applicazione diversa, perchéè uno fisico:alla Lazio appena è subentrato sa interagire subito coi giocatori, li motiva, è uno che ha voglia di far partecipare i calciatori alle sue idee, da portare in campo. Poi proprio fisicamente ti dà ildi responsabilità. Però poi le qualità in campo, quei momenti di amnesie. Diciamo che laquella. L’impostazione da dietro con Kelly e Veiga. Ora sono al posto giusto, sono un po’ più disciplinati ed equilibrati. 🔗 Juventusnews24.com

