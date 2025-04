Di Canio | Scudetto? Juventus e Milan fuori subito per due motivi

Canio, ex attaccante oggi opinionista per 'Sky Sport' ha spiegato perché Juventus e Milan non hanno lottato per il titolo quest'anno 🔗 Pianetamilan.it - Di Canio: “Scudetto? Juventus e Milan fuori subito per due motivi” Paolo Di, ex attaccante oggi opinionista per 'Sky Sport' ha spiegato perchénon hanno lottato per il titolo quest'anno 🔗 Pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Flachi: “Scudetto? Lotta a tre, ma il Napoli ha un vantaggio. Fuori Milan e Juventus” - L’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, ha analizzato la lotta Scudetto e il momento della Nazionale italiana in un’intervista 🔗pianetamilan.it

De Canio: «Juventus non da scudetto! Napoli-Inter? Difficoltà…» - L’Inter è prima in classifica ma la pressione alle spalle aumenta notevolmente. Non solo il Napoli, anche l’Atalanta. Luigi De Canio su TMW Radio chiude però sulla Juventus. SFIDA – Sul big match di sabato al Maradona Luigi De Canio ha detto: «Napoli o Inter per lo scudetto? Queste difficoltà viste ultimamente in casa Napoli hanno una spiegazione. Ci sono momenti in una stagione in cui una squadra è meno brillante, ma a volte le individualità nascondono certi problemi. 🔗inter-news.it

Milan Juventus Women 0-6: devastanti! Girelli avvicina lo scudetto - di Mauro MunnoMilan Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile La Juventus Women di Max Canzi trionfa nella 18esima ed ultima giornata della regular season di Serie A femminile. Bianconere a valanga sul Milan con una Girelli devastante. Milan Juventus Women 0-6: sintesi e moviola 3? Tiro Vigilucci – Conclusione forte da fuori, ma centrale. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Canio ancora durissimo con l'Inter: Doveva assicurarsi lo scudetto e poi pensare alla Champions; Di Canio: Juve e Milan si sono fatte fuori subito, progetto nuovo con giocatori medi e non così...; Bergomi e Di Canio non se la tengono sulla Juve. Giuntoli esaltato dall'ex; Milan-Juve, i 38 doppi ex dalla A di Antonio Mirante alla Z di Zaccheroni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Di Canio: “In campionato il Milan si è fatto fuori subito” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Di Canio ancora durissimo con l’Inter: “Doveva assicurarsi lo scudetto e poi pensare alla Champions” - L'ex calciatore ha espresso un parere netto sulla lotta scudetto: "L'Inter il campionato non deve vincerlo a mani basse, ma deve vincerlo pensando ... 🔗fanpage.it

Di Canio: “Scudetto? Rischia di vincerlo il Napoli con un gol a partita. In campionati seri…” - Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo la sconfitta di oggi dell'Inter: le sue parole ... 🔗fcinter1908.it