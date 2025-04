Dexter | Resurrection | Un breve teaser trailer e la data di lancio

Dexter: Resurrection approderà su Paramount+ a partire dal mese di luglio, a confermarlo un brevissimo teaser promo.Nata come sequel dello show originale "Dexter", ma anche come seconda stagione di "New Blood", la nuova serie Dexter: Resurrection sarà trasmessa su Paramount+ e Showtime a partire dall'11 luglio 2024. La nuova serie segue di fatto gli eventi che hanno concluso "New Blood" con il protagonista interpretato da Michael C. Hall dato per morto; ed in effetti il breve video fa gioco proprio sul "ritorno dal mondo dei morti" da parte di Dexter Morgan. Di seguito abbiamo anche la sinossi ufficiale: "Settimane dopo che Dexter Morgan (Hall) viene colpito al petto da un proiettile sparato dal figlio, si risveglia dal coma e scopre che Harrison (Jack Alcott) è scomparso senza lasciare traccia.

Dexter: Resurrection | Peter Dinklage si unisce al cast - Peter Dinklage è l’ultimo nome dietro il sontuoso casting di Dexter: Resurrection, la nuova serie tv ambientata nell’universo Morgan Dexter. Dopo l’ingaggio di Uma Thurman, confermato a fine gennaio, arriva oggi l’annuncio di una aggiunta ad un cast che inizia ad assumere un peso specifico interessante. Il the Hollywood Reporter ha riferito che Peter Dinklage (Game of Thrones) è entrato nel cast della nuova serie tv con un ruolo regolare. 🔗universalmovies.it

Dexter Resurrection: Michael C. Hall Anticipa un Futuro ‘Senza Fine’ per il Sanguinario Franchise di Showtime! - Amici appassionati di Mister Movie, preparatevi! Perché il nostro caro Dexter Morgan sta per tornare a farci compagnia, e sembra proprio che non sarà un semplice 'one-shot'. Anzi, le parole di Michael C. Hall e Clyde Phillips lasciano presagire un futuro decisamente più lungo e sanguinolento per il franchise! Dexter Risorge: Reboot, Sequel e Prequel – Il Piano di Showtime per Dominare il Crime Drama Sembra proprio che Showtime abbia trovato la gallina dalle uova d'oro, e non ha intenzione di lasciarsela scappare! Dopo il successo di Dexter: New Blood, ecco che arriva Dexter: Resurrection, ... 🔗mistermovie.it

Dexter: Resurrection, questa amatissima star di How I Met Your Mother è entrata nel cast della serie - Si allarga ancora il cast della serie che fungerà da sequel agli eventi di Dexter: New Blood, che non aveva soddisfatto pienamente i fan del personaggio Il vincitore dell'Emmy e del Tony Award, Neil Patrick Harris si è aggiunto al cast della serie originale di Showtime Dexter: Resurrection. L'amatissima star di How I Met Your Mother avrà un ruolo di guest star nei panni di un personaggio chiamato "Lowell". 🔗movieplayer.it

Dexter: Resurrection - Stando agli ultimi rumor, Dexter: Resurrection eviterà uno dei più grandi errori compiuti da Dexter: New Blood: la storia infatti dovrebbe avere più respiro, grazie ad un maggior numero di ... 🔗serial.everyeye.it

Dexter: Resurrection, primo sguardo alla serie tv sequel! Le foto ufficiali - L'attesa è finita, finalmente possiamo dare un primo sguardo alle prime foto ufficiali di Dexter: Resurrection, l'attesissima serie sequel dedicata al detective-serial killer più seguito della tv. 🔗serial.everyeye.it

Dexter: Resurrection Teases Return of Iconic Ritual Absent Since Season 7 - A brand new photo from Dexter: Resurrection producer and writer Scott Reynolds shows a bunch of blood slides being created by the props department on the set of the show. The blood slides are argu ... 🔗comicbook.com